広島は28日、獲得を発表していた秋山翔吾外野手（34）の入団会見を、30日にマツダスタジアムで行うことを発表した。同日は、セ・リーグの首位を快走するヤクルト戦が行われる。スケジュールの都合が合えば、早速、秋山が現地で生チェックする可能性もありそうだ。秋山とは今季途中から24年までの3年契約、総額3億5000万円以上プラス出来高払いとみられる。また、前監督の緒方孝市や巨人・丸らが付けた背番号9を球団側は用意