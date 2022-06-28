経済産業省は28日、東京電力管内に出した「電力需給逼迫（ひっぱく）注意報」を29日も継続すると発表した。引き続き午後3時以降の節電を求める。「節電の夏」を賢く過ごす家庭の電力消費抑えるコツは？「需給逼迫準備情報」が出ていた北海道電力、東北電力管内については注意報は出さない。