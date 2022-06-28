人気格闘家の皇治が２８日、ツイッターを更新。前日に無期限休養を宣言した武尊について「引退せんなら良かった」と安どした。武尊は那須川天心との対決で敗戦。去就が注目されていたが、前日に開いた会見でけがやうつ病、パニック障害などを患っていること公表した上で、無期限で休養することを表明した。ただ、前向きな休養としており、皇治は「たけぽん冬眠な引退せんならよかったあんな奴が引退したらたまらんからな
ランキング
- 1. 「マヨ多い」銃撃で店員2人死傷
- 2. 客と混浴も…元舞妓の投稿が物議
- 3. スタッフ暴露「占い番組」の真実
- 4. 元AKB入山杏奈の発言が物議に
- 5. 「不人気」ポルシェ928が復活
- 6. パリで「おにぎり」ブームが到来
- 7. まだ生きてんの? 麻生氏「暴言」
- 8. 水道橋博士の街頭演説動画を酷評
- 9. 楽天・三木谷氏 ガーシーに反論
- 10. タワマン購入後 直面した危機
- 1. 客と混浴も…元舞妓の投稿が物議
- 2. スタッフ暴露「占い番組」の真実
- 3. パリで「おにぎり」ブームが到来
- 4. 水道橋博士の街頭演説動画を酷評
- 5. 尼崎市 ビプロジー社に請求方針
- 6. 貯金2000万円が激減 夫婦の悲鳴
- 7. ソウルで乱パ摘発 静岡との違い
- 8. 画像無断使用? 立憲候補者が炎上
- 9. 脱衣所で同僚女性の裸盗撮 逮捕
- 10. 激安で店員悲鳴 ドミノ「反省」
- 1. 意外と知らない「歯磨き」新常識
- 2. 女性候補へ失言「たまに口滑る」
- 3. 古市憲寿氏の恋愛 営み「渋々」
- 4. 節電呼びかけは午後４時から１時間に短…
- 5. 節電ポイントは８月から 夏の需給逼迫…
- 6. 橋下市長に……、小事は情で処し、大事…
- 7. 参院選中盤情勢 １人区８割で自民優勢…
- 8. アフィリエイト規制 指針を提示
- 9. 年収200万円時代? 日本の深刻度
- 10. 自民はパフェ、立憲はどら焼き… 政党…
- 1. 「マヨ多い」銃撃で店員2人死傷
- 2. 中国の銀行 8千億円引き出せず
- 3. パーティで未成年22人死亡 南ア
- 4. G7圧力も プーチン氏強気のワケ
- 5. 正恩氏送った薬「効かない」不評
- 6. ヨルダンの港で有毒ガス噴出、10人死亡…
- 7. 米トレーラーから移民44人の遺体
- 8. ロシアのバンド「反戦パンク」
- 9. テスラ リモート廃止も机足りず
- 10. 最高裁判断受け市民権放棄を宣言
- 1. タワマン購入後 直面した危機
- 2. 進化した｢iPhoneのマップ｣裏技
- 3. やせ効果ある食べ順 肉が最初?
- 4. 5年前のレシートを持って買い物
- 5. 急増の女性社外取締役 なれる人
- 6. 観光地 外国人の「爆買い」復活
- 7. Vワーゲン 新型「Polo」発売
- 8. 給料が全く上がらぬ日本 原因は
- 9. 東京電力管内 ひっ迫注意報続く
- 10. 酔い止めや口紅 売れ筋上位に
- 1. 神戸のJKが考案した付箋が画期的
- 2. iPhone廉価版 MaxでなくPlusに?
- 3. バンダイ好調 賞与平均59万増額
- 4. シトロエン限定車 17分で即完売
- 5. 就寝1時間前スマホ 尿意高まる?
- 6. 節電呼び掛け「ポタ電」活躍か
- 7. 「営業力強化」無料展示会開催へ
- 8. サブブランド&MVNO新料金プラン
- 9. Googleハングアウトが2022年11月に終了…
- 10. Z世代に昭和レトロブーム 理由は
- 1. 大谷が乱闘参戦 レポーター警告
- 2. 「SASUKE」五輪競技になる可能性
- 3. 「眠剤遊び」一部始終と異様さ
- 4. 騒いだ事実ない キャディー否定
- 5. 大乱闘で大谷に飛び火? 根拠は
- 6. ソフトB 3.5億円右腕が今季絶望
- 7. 青木愛 現役時代の金銭事情語る
- 8. 激怒キャディー 過去に問題発言?
- 9. エンゼルス 大乱闘めぐり9人処分
- 10. 西武・今井の大変貌にファン驚き
- 1. 元AKB入山杏奈の発言が物議に
- 2. まだ生きてんの? 麻生氏「暴言」
- 3. 楽天・三木谷氏 ガーシーに反論
- 4. 「相棒」寺脇康文が復帰した事情
- 5. 目を疑う免許証写真 本人を直撃
- 6. 美人女優に1年間翻弄された過去
- 7. 内村からのLINE「泣きそうに」
- 8. IPPON女子 カレン語る神田の凄さ
- 9. 新垣結衣 夫の歌でノリノリ登場
- 10. 息子を発達障害と思わなかった訳
- 1. 業スーで1杯70円! 衝撃のお得さ
- 2. 排卵日狙って…不倫デートの代償
- 3. ニューバランスがAmazonでお得に
- 4. ダイヤル式のレトロな携帯が発売
- 5. カルディ「幻のジュース」が復活
- 6. 同棲して発覚した彼氏のヤバさ
- 7. ここは昭和? 義父の態度に疲れ
- 8. トリートメント 効果半減の3大NG
- 9. 結婚前提で交際…女性襲った悲劇
- 10. 美しいと思う韓国女優ランキング