人気格闘家の皇治が２８日、ツイッターを更新。前日に無期限休養を宣言した武尊について「引退せんなら良かった」と安どした。武尊は那須川天心との対決で敗戦。去就が注目されていたが、前日に開いた会見でけがやうつ病、パニック障害などを患っていること公表した上で、無期限で休養することを表明した。ただ、前向きな休養としており、皇治は「たけぽん冬眠な引退せんならよかったあんな奴が引退したらたまらんからな