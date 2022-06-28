千葉県警東金署は２７日、大網白里市、契約社員の男（２７）を公然わいせつの疑いで逮捕した。 発表によると、男は１８日午後６時３５分頃、自宅前の路上で車から降り、帰宅途中だった県内在住の会社員女性（２１）に全裸でつきまとった疑い。容疑を認めているという。女性が車のナンバーを覚えていた。ＪＲ大網駅付近では似た被害が複数あり、同署
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