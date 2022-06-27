巷に流布される「体にいいこと」を試してみたけれど、たまった疲れはまったく取れない。正しいと信じていた習慣が、実は効果ゼロなんてことも……。今、間違いだらけの習慣を総点検し、疲れない体になろう！◆週1〜2回と週5回の心疾患リスクはほぼ同じスポーツが健康に与える影響を研究している石井好二郎氏によれば、ウオーキングよりもジョギングのほうが運動強度が高く、適度な運動量であれば糖尿病の改善と体重減少に繋が