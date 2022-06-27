職場でトラブルに遭遇しても、対処法がわからない人も多いでしょう。そこで、いざという時に備えて、ぜひ知って欲しい法律知識を笠置裕亮弁護士がお届けします。連載の第16回は「話題の週休3日制、注意点は？」です。日立製作所やパナソニックホールディングスなどの大企業も、週休3日制を導入する方針を明らかにしています。休日が1日増えるというのは嬉しいものですが、導入にあたって注意すべき点はあるのでしょうか。笠置弁護