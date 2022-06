一般社団法人RTA in Japanは6月26日(日)、8月11日(木)から5日間にわたり開催予定のリアルタイムアタック(以下、RTA)イベント「RTA in Japan Summer 2022」について、採用タイトルおよび走者(プレイヤー)の一覧を明らかにした。スケジュールは追って7月3日(日)に発表を予定している。『RTA in Japan Summer 2022』の採用ゲームを発表しました!ゲームスケジュール発表は翌週の7/3(日)予定としております。どうぞよろ