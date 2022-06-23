実業家の西村博之（ひろゆき）氏（45）が23日放送のテレビ朝日「仕事とお金のマジメな話」（木曜後8・00）にリモート出演し、株で稼いだ金額を明かした。「証券会社」の密着VTRの前にMC・劇団ひとりが「ひろゆきさんはちなみに株はやられてるんですか?」と質問した。これにひろゆき氏は「えっと、持ってるのも億以上だし、儲けた額も億以上ですね」と明かしてスタジオのゲストらを驚かせた。