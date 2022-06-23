ソニー生命保険は２３日、元社員の男性が２００５〜１２年の約７年間、複数回にわたって顧客の承諾を得ずに不正な手続きを行い、ソニー生命から計約１億７００万円をだまし取っていたと発表した。 ソニー生命によると、神奈川県内の支社に勤務していた元社員は顧客名義の銀行口座を不正に開設。顧客の承諾を得ずに契約者貸し付け請求手続きや保険の