数々のギネス世界記録に挑戦するイタリアの競技バラエティ番組「Lo show dei record」の中で、「洗濯機投げ」に挑んだスウェーデン人ボディビルダーのヨハン・エスペンクローナ氏が14フィート7.2インチ(約4.45m)投げることに成功し、ギネス世界記録を更新しました。Farthest Washing Machine Throw - Guinness World Records - YouTubeWatch: Swedish man throws washing machine more than 14 feet - UPI.comhttps://www.upi.com/
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