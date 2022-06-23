肌の露出が多いのに体のラインを隠せる、意外性のあるノースリに着目。装飾、立体感、余白、質感。４つの視点から導いた、コンプレックスを気にせず楽しめる賢いトップスをリストアップ！TYPE→（立体感で肩まわりを隠す）☑「肩を折り込んだ」パワーショルダーショルダー部分の生地を折り込むことで、自然な厚みや立体感を演出するパワショルデザイン。パッド入りほど大げさにならず、二の腕はほっそりと、肩幅は狭く見せて