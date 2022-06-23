トヨタ自動車初の女性役員で、２０１５年に麻薬密輸容疑で逮捕され、辞任したジュリー・ハンプ元常務役員（６２）がトヨタに復帰したことが２３日、分かった。２０日付。北米トヨタで、広報を担う「シニアメディアアドバイザー」に就いたという。ハンプ氏は１５年４月に常務役員に就任したが、麻薬成分を含む錠剤を密輸した疑いで警視庁に逮捕され、同年６月に辞任。その後、東京地検は悪質性が低いと判断し、同氏を起訴猶予処