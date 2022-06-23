スマホで撮影するだけで、動植物の名前や特徴がわかるAI図鑑アプリ「ナニコレンズ」を株式会社学研プラスが配信します。使用料は無料です。6月23日にAppleStore、GooglePlayストアにて公開され、ダウンロードが開始されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本アプリは、「学研の図鑑LIVE」シリーズが大幅リニューアルするのにあわせて、新しい「図鑑体験」として誕生しました。50年以上続く「学研の図鑑」