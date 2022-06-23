ツイッターフォロワー数１７万人越えの人気お笑い芸人・コウメ太夫（５０）がツイッターで謎の数字を呟き、ファンを困惑させている。コウメは「＃まいにちチクショー」というハッシュタグと共に、持ち芸であるチクショーネタでファンを喜ばせていた。中にはネタの内容をイラストにしたり、独自解釈しようとする人がおり、注目されていた。ネタ以外は告知等を投稿するのみだった。事の発端は５月２８日、ネタ以外に急に「７２