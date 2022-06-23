デザインを一新し、ラインアップは簡素化日産の米国法人は2022年6月21日、ハッチバックEV「リーフ」の2023年型を北米市場で発売すると発表しました。デザインを一新し、ラインアップは「S」と「SV PLUS」の2車種に絞り簡素化しています。日産「リーフ」（北米仕様）【画像】日産ロゴが光る！ スポーティ顔＆黒マスクの新「リーフ」を画像で見る（36枚）リーフの2023年型は、外観はグリル、フロントマスク、ヘッドライトのデ