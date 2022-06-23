「月曜しんどいな……」「まだ水曜日か……」など、誰でも1度は口にしたことがあるのではないでしょうか。大抵そんな日は時間が長く感じられます。関西で医学生をしているTwitterユーザーの士機さんは、そんな1週間の体感時間を円グラフ化。すると16万件を超えるいいねが付き、多くの人たちが共感しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】投稿された円グラフを見てみると、一番体感時間が長いのは月曜日