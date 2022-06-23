家出少女を監禁したり性風俗店に紹介したりしたとして、福岡県警少年課などは23日までに、北九州市小倉北区大手町10、建設作業員、松嶋秀昌容疑者（24）ら18〜27歳の男女6人を職業安定法違反や監禁、営利略取の容疑で逮捕し、発表した。売春仲介する沖縄の少女続く貧困と非行の連鎖逮捕容疑は2021年11月22日、同市小倉南区若園のアパートで、松嶋容疑者が金属バットを手に無職女性（18）＝福岡県内在住＝にソープランドで働