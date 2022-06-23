平昌五輪フィギュアスケート女子金メダルのアリーナ・ザギトワ（２０）が、ボクシングデビューを表明し、波紋が広がっている。ロシア「ＲＩＡノーボスチ」によると、ザギトワはボクシングのエキシビションマッチに参戦。モスクワスポーツデーの一環として６月２５日に行われ、昨年の東京五輪ボクシング男子フェザー級金メダルのアルベルト・バティルガジエフ（２３＝ロシア）と対戦する。エキシビションとはいえ、元女王の