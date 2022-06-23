◆参議院議員通常選挙（７月１０日投開票）第２６回参院選が２２日、公示され、７月１０日の投開票に向け１８日間の選挙戦が始まった。れいわ新選組から比例代表で出馬したお笑いコンビ「浅草キッド」の水道橋博士氏（５９）が２２日、ＪＲ高円寺駅前で第一声を上げ、その後は、コンビ名と芸名にちなんで浅草と水道橋で演説を行った。選挙戦初日に訪れたのは、師匠のビートたけし（７５）や、自身も修業時代を過ごした浅草の
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