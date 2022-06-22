【イスタンブール時事】サウジアラビアの事実上の最高権力者であるムハンマド皇太子は２２日、トルコの首都アンカラを訪れた。２０１８年のサウジ人記者の殺害事件で両国関係が悪化して以降、初めての訪問。エルドアン大統領と関係改善に向けて協議を行い、経済分野を中心に協力を進める方針を確認したもようだ。