タレントの藤本美貴（37）が22日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。夫のお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（46）が浮気した場合の、驚きの“制裁”について語る場面があった。「浮気をしている男のヤバい行動」というテーマになると、MCの上田晋也は「庄司の浮気が発覚したとかはないの?」と問いかける。これに藤本は「ないですね。もし、庄司が浮気したら一生苦しめるっていうのは決めてます」