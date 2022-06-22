お笑いタレントの大久保佳代子（51）が22日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、衝撃的な恋愛エピソードを語る場面があった。「恋をすると盲目になる女」というテーマになると、大久保は20代にあった出来事を語り始める。「電話しても彼氏が出ない夜があって“浮気してんじゃ…”って頭がいっぱいになって」と、居ても立っても居られくなったという。「当時、多摩川の上流に彼氏の家があって。