ロシア軍の侵攻を受けたキーウ（キエフ）近郊で3月半ば、取材活動中に死亡したジャーナリストが、実はロシア軍に処刑されたと結論づける調査報告を、国際NGO「国境なき記者団」（RSF）が22日発表した。かかわった兵士の特定を試みるという。ウクライナ人写真家マクシム・レビン氏（当時40）は3月13日、キーウ北西のブチャに近いモシュン村の森で行方不明になり、ロシア軍撤退後の4月1日、同行のウクライナ軍兵士とともに遺体で