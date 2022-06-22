お笑いコンビ「インパルス」の板倉俊之（44）が22日、自身のYouTubeチャンネルで生放送を配信。1日に2回の交通事故を起こし、17日に活動自粛を発表した相方・堤下敦（44）について触れる場面があった。毎週水曜の午後7時から生配信をしている板倉。相方が活動休止の状況でもあり、中止を心配する声もあったが、冒頭で「先週と同じようにやるぞ!」と宣言。時おり、視聴者から堤下に関するコメントも寄せられたが「かわいそうな