歌手・工藤静香が22日、テレビ東京系音楽特番『テレ東音楽祭2022夏〜思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発〜』（後5：30〜9：54）に出演した。8月にソロデビュー35周年を迎える工藤がテレ東の音楽番組に出演するのは23年ぶりとなった。【写真】工藤静香＆Cocomi＆Koki,が貴重な母娘3ショット番組では、同局に眠るお宝映像を紹介。17歳当時の「抱いてくれたらいいのに」、19歳当時の「黄砂に吹かれて」、21歳当時の「メ