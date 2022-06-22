ハリアーの生産ライン7月は月の半分が停止かトヨタが7月の国内工場の稼働について、見直しを発表した。【画像】ハリアーと同じエントリー価格299万円〜マツダCX-60【細部まで見る】全109枚すでに、「一部仕入先でのコロナウイルス感染者発生による出勤率低下、および別仕入先での生産設備の不良による部品供給不足」によって、6月と7月にライン停止を行うことが明らかにされていた。トヨタ・ハリアーZハイブリッド（ストレー