厚生労働省の専門部会は22日、塩野義製薬が開発した新型コロナウイルス感染症の軽症者向け飲み薬の薬事承認について、「さらに慎重に議論を重ねる必要がある」として結論を持ち越した。5月に新設された緊急承認の適用の可否が焦点で、数週間後に開く上部組織の薬事分科会で改めて承認について検討する。連日1万人感染 新型コロナは「収束する」の意味薬の販売名は「ゾコーバ」。細胞内に入った新型コロナウイルスの増殖を妨げ