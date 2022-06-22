「広島−阪神」（２２日・マツダスタジアム）阪神・佐藤輝が怪力で同点タイムリーを放った。１点を追う七回２死三塁で第４打席を迎えた４番。ケムナが投じたインサイド寄りのボールに対して果敢にバットを出した。鈍い打球音とともにバットは真っ二つにタテから裂けたが、怪力で押し込んだ打球は遊撃の頭上に。そのまま左前にポトリと落ちて三走・中野が同点のホームを踏んだ。五回の第３打席では一ゴロ間に同点の走者を招