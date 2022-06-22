元雨上がり決死隊・宮迫博之が、6月19日に都内で行われた音楽＆お笑いフェス「YATSUI FESTIVAL! 2022」（以下「やついフェス」）に登場した。【写真】演技派！ドラマ『アットホーム・ダッド』で篠原涼子と共演する宮迫博之2019年6月の“闇営業騒動”により、同年7月に吉本興業との契約を解消され、テレビ業界から遠ざかった宮迫。20年1月にYouTuberデビューを果たし、今年3月1日に焼肉店「牛宮城」をオープンさせて以降は、同