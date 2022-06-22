Apple WatchのディスプレイでYouTube動画を再生できる無料アプリ「WatchTube」が公開されています。Apple WatchでYouTube動画が観られる「WatchTube」は、Apple Watch専用アプリとしてApp Storeで無料公開されています。 iPhoneでApp Storeにアクセスしてインストールすればすぐに使うことができます。動作にはwatchOS8.0以降のインストールされたApple Watchが必要です。 最初の画面ではYouTubeのおすすめ動画が