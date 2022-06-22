2016年12月に一般男性と結婚した元SND48のメンバーでタレントの尻無浜冴美。5月5日に開設したブログでは「お腹に新しい命・第一子を授かりました」と妊娠を報告。約5年半もの間、不妊治療をしていたことを明かしている。■人工授精当日の流れ6月11日のブログでは、はじめて人工授精した当日のことを振り返り、9時半に病院へ行き「まずは旦那っちが別室で採精」と流れを説明。その後、指定された時間に戻ってくれば良いとのことで「