【AFP＝時事】（更新）アフガニスタン東部で21日に発生したマグニチュード（M）5.9の地震で、防災当局は22日、死者が少なくとも920人、負傷者も600人に上っていると明らかにした。パクティカ（Paktika）州などパキスタン国境に接する山岳地帯を中心に被害が出ている。倒壊した建物のがれきをかき分けて救助活動が続いており、死者数はさらに増える恐れがある。アフガンでは、ユーラシアプレートとインドプレートの境界近くに位