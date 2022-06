不採用通知を受け取ったら普通は凹むところですが、届いた文面を見て少しだけ心温まったという人がいました。どんな不採用通知だったのかというと……。 This is the most heartwarming rejection email I have ever received. : Reddit「貴殿の応募について結論からまず先に:採用は見送らせていただくこととなりました。それが私達の判断ミスかどうかは誰にもわかりません。アルバート・アインシュタインは子供に数学を教え