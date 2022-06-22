ネットでの選挙運動にルールがあることを知っていますか。有権者がツイッターやフェイスブックなどのSNSやLINE、ブログ、ホームページを使って、特定の政党や候補者への投票を呼びかける「選挙運動」ができる仕組みです。政策や実績を情報発信したり、有権者同士で意見交換したり。政見放送や街頭演説の予定を知らせることもできます。ただ、何でもやっていいわけではありません。■未成年はダメ選挙運動ができるのは満1