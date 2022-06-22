声優の佐々木未来さん・愛美さん・伊藤彩沙さんのYouTubeチャンネル「声優三姉妹【チームY】」が2022年6月18日に動画を更新し、サブカルチャーの聖地である東京・秋葉原で声を掛けられるまで帰れないという企画に挑戦した。その一部始終に「すごい素敵な回！」「神企画な上に感動回」といった反響が数多く寄せられている。秋葉原でスルーされ続ける3人...秋葉原に降り立った3人は、オタク文化の発信地として知られる場所柄、「正直