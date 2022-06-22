（パ・リーグ、ロッテ−西武、１０回戦、２２日、ＺＯＺＯマリン）ロッテ・佐々木朗希投手（２０）が先発し、一回にこの日最速１６１キロを２球投じた。１番・源田の３球目と、４番・山川の３球目。源田に中前へ弾き返されて初安打を喫し、山川はファウルだった。一回は無失点に抑えた。佐々木朗は交流戦６月１１日ＤｅＮＡ戦（ＺＯＺＯマリン）に登板後、翌１２日に疲労回復のため出場選手登録を抹消され、最短で再登録が可能な２