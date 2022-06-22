韓国大統領府の高官は22日、北朝鮮が準備を終えているとされる7回目の核実験を実行しない理由として「中国がかなりの努力をしていると思う」との見解を示した。また、北朝鮮で5月に新型コロナウイルスの感染者が確認されたことも「変数として作用している」と述べた。韓国政府は、北朝鮮が「（核実験の）準備を完了し、政治判断だけが残る」（朴振（パクチン）外相）とみている。大統領府の高官はこの日、記者団の質問に答え