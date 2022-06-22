【AFP＝時事】鹿の角から抽出した血液を浴びる「長寿法」を行ったり、外遊の際は外国政府に健康状態を悟られないよう排せつ物を側近が回収したりしている──。10月で70歳になるロシアのウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）大統領の健康状態をめぐり、怪しげなものからセンセーショナルなものまで、検証不能なさまざまな臆測が流れている。プーチン氏の健康状態は、特にウクライナ侵攻後、欧州の将来を左右する要因となっ