5月の銃乱射事件で生徒19人と教諭2人が死亡した米テキサス州ユヴァルディ市のロッブ小学校が、取り壊されることになった。ドン・マクラフリン市長が21日、市議会で方針を示した。一方、同州の公安当局トップは、事件当時の警察の対応に「ひどい失敗」があったと、州議会で述べた。マクラフリン市長は、いつ取り壊すかは明らかにしなかった。「学校は取り壊されるというのが私の理解であり、教育長とも話し合った内容だ。子どもや教