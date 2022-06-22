会社員や公務員は給与からの天引きで住民税を納めています。では、退職後はどのようにして納めればよいのでしょうか。転職・独立・リタイヤなど退職後のプランはさまざまで、住民税の納め方も人によって異なります。この記事では、退職後の住民税の納め方と注意点について解説します。退職してから慌てることのないよう、ぜひ参考にしてください。 住民税の仕組み 住民税は給与から天引きされているため、支払額や支払方法を意識