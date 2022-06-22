タクシーが暴走し信号待ちの乗用車3台に突っ込む事故があり、2人がけがをした。【映像】軽自動車とフェラーリが衝突小学生が死亡警視庁によると、午前8時半ごろ、台東区橋場の交差点で71歳の男性が運転するタクシーが信号待ちの乗用車3台に突っ込んだという。この事故で女性2人が腰の痛みを訴えるなど軽いけがをした。タクシー運転手は「事故を起こしたがうまく説明できない」と話しているという。（ANNニュース）