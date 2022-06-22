事件現場の東京大学前（1月15日） 今年1月、東京大学の前で受験生ら3人が切り付けられた事件で、名古屋家庭裁判所は、逮捕された少年（18）に刑事処分が相当として、名古屋地検に送致する「逆送」を決定しました。 この事件は今年1月、当時名古屋市内の高校に通う2年生だった男子生徒（当時17歳）が、東京大学の前の路上で、大学入試テストの受験に来ていた高校3年生など男女3人の背中をナイフで刺すなどし、殺人未遂などの