お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（59）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（火曜後11・56）に出演。K―1史上初の3階級王者で現スーパー・フェザー級王者・武尊（30＝SAGAMI―ONOKREST）を、ゲストに迎え、アルバイト時代を語った。カレーがすきという武尊に、浜田が案内したのは、大阪市の飲食店。「俺と松本がもう売れてないときにバイトさせてもうてたママさんがスナックやっててんけど、今ここでお店やってる」