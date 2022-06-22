ジャニーズのチケットをめぐる問題が頻発している。ジャニーズJr.が出演する8月2日から開催の「Summer Paradise 2022（サマパラ）」からジャニーズ公式のチケットアプリ「Johnny's Ticket」が導入されることとなった。だが、その条件があまりにもひどすぎると話題なのだ。キムタクと交際の噂があった“かおりん”直撃 9年近い交際iPhone7、Android10.0以前の端末はチケットの申し込み自体ができないだけでなく、チケットを申し