欧米を中心に感染が拡大している「サル痘」について韓国で初めて感染者が確認されました。韓国当局などによりますと感染が確認されたのはきのう、ドイツから仁川空港に到着した韓国人男性で、空港の検疫で「疑い例」として隔離されきょう、感染が確認されました。もうひとり「疑い例」とされていた外国籍の人は、検査の結果、「みずぼうそう」だったということです。このほか、シンガポールでは、きのう客室乗務員のイギリス人男性