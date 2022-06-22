週刊誌の芸能ニュースで定期的と言ってもいいほどよく見られるのが『共演NG』に関する記事。『芸能界共演NG一覧』なる企画が組まれることが多々ある。読者も興味津々のテーマであって『共演NG』は週刊誌の定番コンテンツの一つとなっている。つい先日、『女性セブン』では、石田ゆり子と米倉涼子はもう15年以上も共演がなく、二人は『共演NG』なのだと報じた。その理由は“恋人被り”。つまり二人が過去に同じ男性と交際していたこ