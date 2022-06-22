イングランド・プレミアリーグ、リバプールの日本代表ＭＦ南野拓実が、フランス１部の名門・ＡＳモナコへ移籍することが確実となった。英ＢＢＣなど複数メディアが一斉に報じたところによると、リバプールがモナコから届いた移籍金１８００万ユーロ（約２６億１０００万円）のオファーに合意したという。この内、１５００万ユーロ（約２１億７５００万円）が即、支払われ、残りの３００万ユーロ（約４億３５００万円）は来季の