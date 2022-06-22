グレープストーンが展開する“東京ばな奈ワールド”は、バナナが大好きなミニオンとコラボレーション。『東京ばな奈ミニオン「見ぃつけたっ」 濃厚バナナカスタード味』を2022年7月1日から関西の主要な駅・空港・百貨店・高速道路サービスエリアなどで販売いたします。バナナが大好物のミニオンが、“おいしいバナナスイーツブランド No.1”の『東京ばな奈』とコラボレーション。ハチャメチャなミニオンデザインの『東京ばな奈