『ローソン』新作がっつりグルメ情報をお届け。コンビニクオリティを越えた絶品メニューが勢揃い。今日のランチや晩御飯におすすめ♡【ローソン】新作がっつりグルメ5選ねぎ塩豚カルビ弁当（もち麦入りご飯）ねぎ塩だれで味わう、氷温（R）熟成の豚カルビ弁当。ねぎ塩だれでご飯が進む！《発売日》6月21日（火）《価格》430円（ローソン標準価格・税込）《カロリー》586kcal※東北・新潟地域では取り扱いなし牛しぐれ煮重 だ