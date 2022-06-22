湿気でジメジメする梅雨の時期に苦労するカビ。きれいにしているつもりでも、湿度の高い場所はカビが発生しやすくて困りますよね。そこで今回は、安価×お手軽にできるカビ対策を3つ紹介します。■わさび水を作ってスプレーするまず紹介したいのが、わさび水を作ってスプレーするという方法。お寿司やお刺身を食べるときに使うイメージのわさびですが、実は野菜のなかで最も強い解毒作用を持っており、カビの繁殖を抑えるの